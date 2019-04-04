كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جازبروم" الروسية تعتزم زيادة إنتاج الخام في كردستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "جازبروم نفط" الروسية، اليوم الخميس، إنها ستزيد طاقة الإنتاج في حقل سرقلة في إقليم كردستان العراق بنسبة 25% عن طريق حفر بئر إنتاج ثالثة.

وتعتزم الشركة إنتاج 1.2 مليون طن في حقل سرقلة العام الحالي، ستكون حصتها منها أكثر من 0.5 مليون طن.

وتشارك جازبروم نفط في مشروعين في كردستان العراق في امتيازي شاكال وكرميان. ويوجد حقل سرقلة في امتياز كرميان.

تملك جازبروم نفط 40% في كرميان بينما تحوز حكومة إقليم كردستان 20% وتملك وسترن زاكروس الكندية 40%.

وفي العام الماضي، قالت الشركة الروسية إنها تجري محادثات مع ريبسول بشأن مشروعات مشتركة تديرها شركة النفط الإسبانية في كردستان العراق.