كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث: استمرار بناء نورد ستريم 2 رغم التوجيه الجديد للغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المبعوث الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، أن بناء نورد ستريم 2 سيستمر.

وقال "تشيزوف"، على قناة روسيا 24 التلفزيونية: "يبدي ممثلو برنامج نورد ستريم 2 استقلالهم، لذلك أعتقد أنه يمكن القول بثقة كافية، إن البناء سيستمر، ونتوقع أن يكتمل في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت نتائج التصويت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أن البرلمان، وافق على التعديلات التي أدخلت على توجيه الغاز في الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بقواعد تشغيل الأقسام البحرية لأنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قناة نورد ستريم 2.