كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراكاس: تجربة سوريا درس لفنزويلا في إحباط المؤامرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا على أن تجربة سوريا خلال أزمتها هي درس لفنزويلا حول "كيفية مواجهة المؤامرة".

وعبر أرياسا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم اليوم في دمشق عن اتفاقه مع الأخير بأن هناك كثيرا من نقاط التشابه بين سوريا وفنزويلا، وأضاف: عندما شرح لنا الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائنا اليوم، ما سبق اندلاع الأزمة في بلاده، أول ما خطر ببالي هي نقاط تشابه ذلك مع ما تشهده فنزويلا اليوم. فهناك نفس الأعداء مع ذات المصالح، وهناك أيضا الشعب الذي يقاوم الإمبريالية ويخرج منتصرا".

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وشدد أرياسا على أن "تجربة سوريا تفيدنا في فنزويلا وتعطينا دروسا حول كيفية تجاوز المؤامرة، عندما يتحقق النصر النهائي لسوريا سنكون هنا نشارك بالاحتفال".

وتتزامن زيارة أرياسا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الفنزويلية لتشكيل قوات دفاع شعبي بقوام يبلغ 3 ملايين شخص وتكون قوة رديفة للجيش الوطني.