كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة باسطنبول: بعد إعادة الفرز الجزئي.. لا نزال متقدمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرشح المعارضة التركية الرئيسية في اسطنبول، اليوم الخميس، إن جزءا من إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية اكتمل وإن الفارق بينه ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يزال نحو 20 ألف صوت.

وأظهرت نتائج أولية أن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض انتزع السيطرة على أكبر مدينتين في تركيا، اسطنبول وأنقرة، في انتكاسة لـ"حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي اسطنبول، قال كل من مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو ومنافسه من "حزب العدالة والتنمية" رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم، يوم الاثنين إن إمام أوغلو متقدم بفارق نحو 25 ألف وهو هامش ضئيل للغاية في مدينة يسكنها نحو 15 مليون نسمة.

لكن "حزب العدالة والتنمية" قدم طعونا على نتائج الانتخابات في كل ضواحي اسطنبول وأنقرة، قائلاً إن النتيجة تأثرت بسبب الأصوات الباطلة ومخالفات انتخابية.

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وقررت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاء إعادة فرز الأصوات في 18 من أصل 39 حيا من أحياء اسطنبول، بينما قال "حزب العدالة والتنمية" إن الفارق يتقلص مع استمرار فرز الأصوات.

وفي العاصمة أنقرة، أمرت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة فرز الأصوات في 11 حيا بعد أن طعن "حزب العدالة والتنمية" على النتائج الأولية التي شهدت فوز مرشح المعارضة منصور يافاش على منافسه من "حزب العدالة والتنمية" الوزير السابق أوزهسكي بفارق نحو أربع نقاط مئوية.

وإذا تأكدت النتائج الأولية، فسيسيطر "حزب الشعب الجمهوري" على ميزانيتي اسطنبول، العاصمة التجارية للبلاد، والعاصمة أنقرة واللتين تقدران إجمالا بنحو 32.6 مليار ليرة (5.79 مليار دولار) لعام 2019.