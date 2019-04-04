كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: لافروف يزور الأردن ومصر بين 5 و7 أبريل يلتقي خلالها قادة هذه الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى الأردن ومصر حيث سيلتقي برؤساء ووزراء خارجية هذه الدول.

وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي: "من الخامس إلى السابع من نيسان/أبريل، سيقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى مصر والأردن، ومن المقرر مقابلة رؤساء هذه الدول ووزراء الخارجية".

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وأضافت زاخاروفا أنه "من المقرر أيضا جراء محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة".