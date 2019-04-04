كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأسد" لوزير الخارجية الفنزويلي: الأحداث في فنزويلا تشبه بداية الأزمة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، في بيان، إن سياسات بعض الدول الغربية، التي تقودها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بما يحدث في فنزويلا، وتدخلها الوقح في شؤونها الداخلية، وكذلك العقوبات والحظر المفروض على البلاد، أصبحت هي الطريقة المعتادة لوضع الضغط على الدول التي لا تتفق مع جدول أعمالها.

وأكد "الأسد": "ما يحدث في فنزويلا يشبه الأحداث في سوريا؛ هدفهم - الولايات المتحدة وحلفائها - هو الهيمنة على البلدان والاستيلاء على سيادتها في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وكان قد أشار السفير الفنزويلي في سوريا خوسيه جريجوريو بيومورجي موزاييف، إلى أن الأزمة في بلد أمريكا اللاتينية كانت مماثلة للوضع في سوريا في عام 2011.