حادث السير الخطير في مولاي بوسلهام.. مندوب الصحة: هذه آخر التطورات

قال محمود بورحال، مندوب الصحة في مدينة القنيطرة، إنه إلى غاية الساعة الأولى، من صباح اليوم الخميس، نُقل أغلب المصابين، إثر الحادثة الخطيرة، التي شهدتها منطقة مولاي بوسلهام، أمس الأربعاء، بين شاحنة كبيرة، وسيارة تقل عمالا في المجال الفلاحي، إلى المستشفى العسكري في الرباط.

وأوضح المندوب أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الخطير، فيما أصيب 30 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

ونقل المصابون إلى المستشفيات الإقليمية في كل من القنيطرة، والعرائش، والمستشفى المحلي في سوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة، كما فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف، وملابسات هذا الحادث.