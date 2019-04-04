استياء رجاوي بسبب التصميم الجديد للقميص: “تحول لمنصة إشهارات ويفتقد للمسة إبداعية”

لقي القميص الجديد لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والذي كشف عنه النادي، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، انتقادات كبيرة من قبل أنصار الفريق الأخضر، والذين عبروا عن استيائهم من التصميم الجديد، وكذا كثرة الإشهارات.

ولم يعجب التصميم الجديد للقميص، فئة واسعة من أنصار النادي، والذي لا يختلف كثيرا عن التصميمات السابقة، كما أن تواجد شعارات 8 مستشهرين مختلفين، وبأحجام مختلفة، حول القميص من عاكس لهوية النادي، إلى “منصة للإشهارات”، حسب عدد من تعليقات أنصار النادي، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وفي الوقت الذي عبرت فيه فئة واسعة من الأنصار عن رفضها التام لهذا التصميم، فإن فئة أخرى تعتقد بأن تقبل هذا القميص أصبح واجبا، بحكم حاجة النادي الكبيرة لمداخيل المستشهرين.

وسبق لجواد الزيات، أن أكد في أول تصريحاته بعد رئاسته للنادي الأخضر، بأن هدفه الأول هو إزالة الكم الكبير من المستشهرين من القميص، والبحث عن مستشهر كبير يدفع للنادي محموع ما تدفعه كل الشركات مجتمعة.