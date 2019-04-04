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عرفت الطريق، الرابطة بين راس الواد، وتيسة، التابعتين إلى إقليم تاونات، صباح اليوم الخميس، حادث انهيار قنطرة “الشوكة ” بشكل كامل.
وقالت مصادر” اليوم 24″ إن الحادث لم يخلف سقوط اَي إصابة باستثناء الخسائر المادية، فيما علقت شاحنة من الحجم الكبير، تقل مواد صخرية وسط القنطرة المنهارة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد مرور شاحنة من الحجم الكبير، تقل مواد صخرية، انهارت القنطرة فورا، ما أحدث رعبا لدى المارة من السكان.
ودعا نشطاء حقوقيون إلى ضرورة تحريك مسطرة التحقيق مع المسؤولين عن مراقبة مدى صلاحية هذه القنطرة لأجل مرور العربات، والشاحنات فوق القنطرة المنهارة.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار قنطرة ضواحي تاونات..رعب وسط المارة وشاحنة علقت وسط الجزء المنهار – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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