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انهيار قنطرة ضواحي تاونات..رعب وسط المارة وشاحنة علقت وسط الجزء المنهار – صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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 عرفت الطريق، الرابطة بين راس الواد، وتيسة، التابعتين إلى إقليم تاونات، صباح اليوم الخميس، حادث انهيار قنطرة “الشوكة ” بشكل كامل.

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وقالت مصادر” اليوم 24″ إن الحادث لم يخلف سقوط اَي إصابة باستثناء الخسائر المادية، فيما علقت شاحنة من الحجم الكبير، تقل مواد صخرية وسط القنطرة المنهارة.

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وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد مرور شاحنة من الحجم الكبير، تقل مواد صخرية، انهارت القنطرة فورا، ما أحدث رعبا لدى المارة من السكان.

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 ودعا نشطاء حقوقيون إلى ضرورة تحريك مسطرة التحقيق مع المسؤولين عن مراقبة مدى صلاحية هذه القنطرة لأجل مرور العربات، والشاحنات فوق القنطرة المنهارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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