نادي الثلاثاء للشطرنج | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 08/ 04/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: معهد جوته، رام الله Advertisements فعاليات نادي الشطرنج في معهد جوته في المركز الثقافي الألماني الفرنسي في رام الله، تهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة للعب الشطرنج والتنافس الصحي والتعلم. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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