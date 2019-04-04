افتتاح معرض عطش الرُمان | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 08/ 04/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: جاليري، حيفا افتتاح المعرض الجماعي "عطش الرُمان" بمشاركة الفنانات والفنانين: فاطمة أبو رومي، بثينة أبة ملحم، رائدة أدون، سناء بشارة، منار زعبي، عبد عابدي، جمانة إميل عبود، سماح شحادة، فاطمة شنان، أميرة زيان وأشرف فواخري.

قيمة المعرض: رلى خوري

عرض أدائي "واسطة العقد" للفنانة منار زعبي بمشاركة الفنانة مرح زعبي. Advertisements لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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