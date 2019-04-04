إشهار المجموعة القصصية "المشهد الذي لا يكتمل" للراحل عدي مدانات | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 08/ 04/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان Advertisements إشهار المجموعة القصصية "المشهد الذي لا يكتمل" للروائي والقاص الأردني الراحل عدي مدانات.

الكثير من المشاعر والأحداث المحفورة في الذاكرة، كان مدانات شاهدًا عليها، ليرسم حرفا صعبًا في سجل الأدباء، ويخط بإبداعه طريقًا فريدًا بين صفوف كتاب القصة القصيرة، متحديًا أطر من سبقوه دون وجل أو تردد. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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