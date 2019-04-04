معرض رماد طين | غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 07/ 04/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: محترف شبابيك، غزة يستضيف محترف شبابيك للفن المعاضر معرض "رماد طين" للفنانة رنا البطراوي، في غزة. Advertisements ينفّذ هذا المشروع بدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان عبر منحة مشروع "الفنون البصرية: نماء واستدامة". الشريط الترويجي للمعرض لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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