مرشح المعارضة ما زال متقدما مع مواصلة فرز الأصوات بإسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، لرئاسة إسطنبول، اليوم الخميس، إن جزءا من إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية اكتمل، وإن الفارق بينه ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يزال نحو 20 ألف صوت.

وأظهرت نتائج أولية أن حزب الشعب الجمهوري المعارض انتزع السيطرة على أكبر مدينتين في تركيا، إسطنبول وأنقرة، في انتكاسة لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان.

وفي إسطنبول، قال كل من مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، ومنافسه من حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، إن إمام أوغلو متقدم بفارق نحو 25 ألف وهو هامش ضئيل للغاية في مدينة يسكنها نحو 15 مليون نسمة.

لكن حزب العدالة والتنمية قدم طعونا على نتائج الانتخابات في كل ضواحي إسطنبول وأنقرة، قائلا إن النتيجة تأثرت بسبب الأصوات البطالة ومخالفات انتخابية.

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وقررت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في 18 من أصل 39 حيا من أحياء إسطنبول، بينما قال حزب العدالة والتنمية إن الفارق يتقلص مع استمرار فرز الأصوات.

وفي العاصمة أنقرة، أمرت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة فرز الأصوات في 11 حيا، بعد أن طعن حزب العدالة والتنمية على النتائج الأولية التي شهدت فوز مرشح المعارضة، منصور يافاش، على منافسه من حزب العدالة والتنمية الوزير السابق أوزهسكي بفارق نحو أربع نقاط مئوية.

وإذا تأكدت النتائج الأولية، فسيسيطر حزب الشعب الجمهوري على ميزانيتي إسطنبول، العاصمة التجارية للبلاد، والعاصمة أنقرة واللتين تقدران إجمالا بنحو 32.6 مليار ليرة (5.79 مليار دولار) لعام 2019.