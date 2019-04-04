مسرحية للأطفال: قصة الفناء الخلفي | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 07/ 04/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مسرح القصبة، رام الله ضمن مهرجان فلسطين الدولي لمسرح الطفل والشباب، ينظم مسرح الحارة عرضًا لمسرحية "قصة الفناء الخلفي" لمسرح دمى بيينغز من تايوان. Advertisements قصة الفناء الخلفي

ينفخ بالون أحمر الحياة في ملابس علّقتها سيدتان لتجفّ، دع خيالك يسرح بحرية لكي يكتشف العلاقات التي ستتكون بين المعاطف والقمصان والفساتين والبنطلونات، علاقات صداقة وعلاقات الأطفال بالأهل وباخرين.

عندما تذهب إلى بيتك، هل يمكنك أن تجعل ملابسك فيها حياة؟ لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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