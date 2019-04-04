روسيا طالبت إسرائيل بفترة إنذار أطول قبل غارات بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت روسيا إسرائيل بمنحها فترة إنذار أطول قبل شن الأخيرة غارات في سورية. وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن هذا المطلب قدمه رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غراسيموف، أمام ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، أثناء لقاء بين الجانبين اليوم، الخميس، في إطار اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وبحسب المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، فإن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق حول المطلب الروسي. كما أنهما بحثا مسألة نشر صواريخ "إس 300" المضادة للطائرات في سورية.

وأشار بن يشاي إلى أن الهدف الأساسي من زيارة نتنياهو إلى موسكو هو ترميم العلاقات بين دولة إسرائيل، وخاصة الجيش الإسرائيلي، وبين المؤسسة الأمنية الروسية. ولفت إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تغيب عن اللقاء، وأن "هذا يعتبر مؤشرا ليس جيدا". وكان إسقاط طائرة التجسس الروسية في سورية، في أيلول/سبتمبر الماضي، قد تسبب بتراجع العلاقات بين الجانبين. وبحسب بن يشاي، فإن الروس ما زالوا يصرون على نقل السيطرة على بطاريات صواريخ "إس 300" إلى السوريين، وكذلك بالنسبة لانعدام التفاهمات حول التنسيق الأمني.

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واعتبر بن يشاي، ويبدو أن هذا تقدير الجيش الإسرائيلي، أن مشاركة غراسيموف في اللقاء تدل على أن بين العلاقات تحسنت بين الجيشين. ونقل عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن بوتين نفسه هو الذي بادر إلى الصدام بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، ويبدو أنه هو الذي بادر إلى اللقاء كمصالحة.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن نتنياهو وبوتين تباحثا حول سبعة مواضيع، وباستثناء الاتفاق على مواصلة البحث عن الجنديين الإسرائيليين المفقودين من معركة السلطان يعقوب، فإنهما لم يتفقا نهائيا على أي من المواضيع المتعلقة بسورية التي تباحثا فيها. لكن يتوقع أن يلتقي رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حليفا، مع نائب رئيس أركان الجيش الروسي، في إطار لجنة التنسيق.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن بوتين قال في أحد اللقاءات السابقة مع نتنياهو إن "العلاقات المتميزة بيننا هي التي منعت صداما بين الجيشين الروسي والإسرائيلي". وبحسب المسؤول نفسه، فإن العلاقات بين بوتين ونتنياهو "مميزة وغير عادية ولا سابق لها".