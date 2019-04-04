مهرجان الصورة عمان | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 07/ 04/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مدينة عمّان، الأردن Advertisements

بتنظيم من دارة التصوير وبالشراكة مع عدة مؤسسات محلية وعالمية، يهدف مهرجان الصورة في عمّان إلى جمع أفضل الخبرات في المجال، وعرضها لخلق تبادل الثقافي المستدام.

يعد المهرجان حدثًا مهمًا في عالم التصوير في المنطقة، وقد شارك فيه عدد من المصورين العالميين من وكالة ماغنوم للتصوير مثل كل من المصورين الفرنسيين جوزيف كودلكا، جا نجومي، إد كاشي، وتوماس فانهوتريف، وغيرهم الكثير من كافة أنحاء العالم.

شارك في المهرجان على مر السنين أكثر من 200 مصور من 25 دولة، محترفين وهواة، ويزداد هذا العدد في كل عام. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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