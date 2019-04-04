منذ اليوم: "5 جي" تبدأ من كوريا الجنوبية إلى العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت كوريا الجنوبية، قبل يومين من الموعد المحدّد، الشبكة العاملة بالجيل الخامس "5 جي" ووفّرتها لمجموعة من المستخدمين، لتحجز المكانة الأولى وتكون السباقة في هذا المجال في إطار التنافس التكنولوجي المصاب بالحمى بصراعه الذي من المتوقع أن تحدث ثورة في مجال الاتصالات.

وكان المشغّلون الكبار في كوريا، "كي تي" و"اس كاي تيليكوم" و"ال جي يو بلاس"، قد خطّطوا لإطلاق هذه الخدمة على الصعيد الوطني في الخامس من نيسان/أبريل، لكنّهم أعلنوا اليوم الخميس أنهم خطوا خطواتهم الأولى في هذا الصدد أمس الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن شأن هذا الجيل الجديد أن يوفّر سرعة إنترنت أكبر بعشرين مرّة من تلك التي يوفّرها الجيل السابق "4 جي"، متيحا مثلا تحميل فيلم كامل في أقلّ من ثانية واحدة.

وكما الحال مع التقنيتين السابقتين "3 جي" و"4 جي"، من شأن هذه التكنولوجيا الجديدة أن تزيد من سرعة الاتصال بالشبكة، لا سيما في ما يتعلّق بالأكسسوارات الموصولة والسيارات المستقلة، فضلا عن تطبيقات الصحة والمواصلات الحضرية والمدن الذكية.

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وبحسب منظمة "غلوبل سيستم فور موبايل كوميونيكيشنز"، من المتوقع أن تبلغ عائدات هذه التقنية الجديدة على الاقتصاد العالمي 565 مليار دولار بحلول 2034.

وقد حرصت كوريا الجنوبية المعروفة بتقدّمها في مجال التكنولوجيا على إيلاء تقنية الجيل الخامس أهمية قصوى لإنعاش اقتصادها.

وتتنافس كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة والصين واليابان على احتلال الصدارة في هذا المجال.

وقد دفعت تكهنات حول احتمال إطلاق المشغّل الأميركي "فيرايزون" خدمته الخاصة بتقنية الجيل الخامس بشكل مبكر المشغلين الكوريين إلى التعجيل في طرح الشبكة الجديدة، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.