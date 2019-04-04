وَرشة المَدرسة المُفكَّكة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 07/ 04/ 2019 الزمان: 12:00 Advertisements المكان: مركز خليل السكاكين الثقافي، رام الله

تَطمح المدرسة المفككة تَطمح للتفكير بالتعليم بطرق ووسائل مختلفة. إذا أدركنا أن المعضلات التي تواجه كوكب الأرض بأكمله، سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو سياسية، تتطلَّب درجة مختلفة من الالتزام عن التوجهات التعليمية المعاصرة (أي التوجه نحو تحضير الأفراد لتخصصات مهنيّة معيّنة، أو ملائمة اهتمامات الأفراد لتناسب وظائف معتمَدة). والسؤال الذي يَطرح نفسه هنا: ما هي نوعية المواقف والظروف للتعلم/ الدراسة أو اللادراسة التي يمكننا استبداعها ليكون بإمكانها مواجهة تحديات وقتنا الحاضر.

المدرسة المفككة- فلسطين تود أن تطرح للتساؤل والنقد النماذج الحالية لتعليم الفن والتي لا تصل إلى مستوى مقبول من معالجة للمطالب الملحّة التي نواجهها في سياق فلسطين، وحتى في العالم بأكمله. لصفحة الحدث على فيسبوك،

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