الرينة: اتهام شاب بعد اعتدائه على طبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة اليوم، الخميس، لائحة اتهام ضد شاب (29 عاما) من الرينة، نسبت إليه "الاعتداء على طبيب عائلة"، وأرفقت طلبا لتمديد اعتقاله لغاية إنهاء كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن جريمة الاعتداء وقعت بتاريخ 27.03.2019، حيث "وصل المتهم إلى العيادة لمعالجة والدته التي كانت برفقته، وكان عليه التوجه إلى غرفة الطوارئ لتلقي العلاج ثمّ تحويله من طبيب العائلة، لكن المتّهم دخل إلى غرفة طبيب العائلة وهو يصرخ ويطلب من الطبيب إصدار الإحالة بسرعة".

وجاء أيضا أن "المتّهم لاحظ أن صراخه لم يجد نفعًا، فبدأ برمي الأغراض أرضًا، وبلحظة ما أمسك المتهم بشاشة الحاسوب وألقاها على الطّبيب ونتيجة لذلك أصيب الطبيب في كتفه وتحطّمت الشاشة بالكامل. واستمرّ المتهم بالاعتداء على الطبيب حتّى وصل الطاقم الطبي لمساعدة الطبيب، وفي النهاية غادر المتهم المكان، ولكن قبل أن يغادره كلّيًّا قام بتحطيم المقاعد عند مدخل العيادة وهدد السكرتيرة بأنّه سيقوم بهدم صندوق المرضى، ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات والبحث عن أدلة، وعاد المتهم إلى المكان برفقة أخيه بهدف الصّلح والاعتذار وهناك تمّ اعتقاله".