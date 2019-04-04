شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأسد ما زال يُخفي قسرياً عشرات اللاجئين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -واس:

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن نظام الأسد وأجهزته الأمنية مازال يخفي قسريا عشرات اللاجئين الفلسطينيين داخل سجونه ومعتقلاته منذ انفجار الصراع عام 2011.

وأكدت المجموعة في بيان اليوم على أن نظام الأسد اعتقل محمود الحاج وأحمد الحاج من حاجز بلدة حجيرة بريف دمشق، ولم ترد عنهما حتى الآن أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.

وذكرت أنها تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، وتعمل على توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، وأشارت إلى أنها وثقت حتى الآن 1737 معتقلاً فلسطينياً في سجون نظام الأسد .