شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد أكسفورد» يفضح التدخل الرقمي الإيراني في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

• وقف 770 حساب على تويتر مرتبط بالحكومة الإيرانية ويستهدف السعوديين

• الوسوم المسيئة للمملكة مصدرها حسابات مرتبطة بإيران

كشفت دراسة بحثية صادرة من معهد أكسفورد ، عن التدخلات الايرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المجتمع السعودي.

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وأفادت الدراسة التي حملت عنوان "التدخل الرقمي الإيراني في العالم العربي" ، أن الوسوم المعادية للسعودية في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تصور للمتابعين أنها من داخل المملكة، هي في الأساس على علاقة بالحكومة الإيرانية وليس لها أي ارتباط بالسعوديين.

واستندت الدراسة إلى تويتر أوقف 770 حساب في 2018 ، ثبت ارتباطها بالحكومة الإيرانية ، ومشاركتها في عمليات تلاعب منسقة، ورغم ذلك فأن الحكومة الإيرانية لا تتوقف عن مواصلة الاستهداف الرقمي للمجتمع السعودي، وبالتالي فإن رفع الوسوم المسيئة للمملكة على موقع تويتر، مصدره غالبا من هذه الحسابات المرتبطة بإيران، وهو ما يؤكد أن هناك دول وحكومات هدفها الرئيسي إثارة سلبية للرأي العام السعودي.

وأكدت الدراسة أن عمليات التدخل الرقمي هي استراتيجية حديثة تبنتها إيران لمواصلة تدخلاتها في الشؤؤن الداخلية لجيرانها وعلى وجه الخصوص المملكة، وإيهام المجتمع السعودي إن تلك الحسابات الوهمية تمثل رأي السعوديين، لكن الدراسة أشارت إلى وعي السعوديين الذين يميزون المحتوى الرقمي الذي يستعدى المملكة.