الجيش الفرنسي يعلن انتهاء مهمة قوة مدفعية تابعة له في العراق

أعلن الجيش الفرنسي، الخميس، عن إنتهاء مهمة قوة مدفعيته "تاسك فورس فاغرام" المتموضعة في العراق منذ العام 2016.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، العقيد باتريك ستيجير، خلال مؤتمر صحفي، إن "قوة تاسك فورس فاغرام أنهت مهمتها التي أدتها في العراق ضمن إطار عمليات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش"، مضيفا أن "انسحابها سيجري الإعلان عنه بعد إتمامه".
واشار الى أنه "تم انتشار قوة المدفعية الفرنسية تاسك فورس فاغرام المسلحة بثلاثة مدافع من نوع سيزار (مداه 40 كلم) في كانون الاول 2016".
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