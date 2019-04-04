بدء إجراءات محاكمة زعيم المعارضة في فنزويلا بتهمة "خيانة الوطن"

أعلنت فنزويلا، اليوم الخميس، بدء إجراءات محاكمة زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، بعد سحب الحصانة البرلمانية منه بتهمة "خيانة الوطن".



ووفق وكالة سبوتنيك الروسية فإن اللجنة القانونية في البرلمان الفنزويلي بدأت إجراءات محاكمة جوايدو.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة البرلمانية، خوليو جارسيا سيربا، قوله، خلال مداخلة متلفزة، إن إجراءات محاكمة جوايدو قد انطلقت بعد رفع الحصانة عنه.

وأوضح أن القضية تخضع لسيطرة المحكمة العليا والمدعي العام في فنزويلا.

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وأكد على أن زعيم المعارضة في بلاده مدعوم خارجيا من الغرب وأمريكا وسيتعين عليه دفع ثمن كل ما فعله.

ولفت على أنه "ستتم محاكمته كونه ارتكب جرم خيانة للوطن".

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أقدم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، الخاضع لسيطرة المعارضة، على إعلان نفسه "رئيسا بالوكالة" لبلاده بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو.

وعقب إعلان نفسه رئيسا حظي جوايدو على الفور باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الأمريكية، الأمر الذي قابله مادورو بقطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، معلنا تمسكه بمنصبه، وداعيا قوات الجيش الموالية له إلى الحفاظ على وحدة البلاد.

والثلاثاء، أبدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو خشيته من أن يتم اعتقاله في الأيام المقبلة، بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة البرلمانية عنه.