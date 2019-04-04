الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على بناء علاقات متميزة مع السعودية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

صرح الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، بأن العراق يحرص على بناء علاقات مميزة مع المملكة العربية السعودية وبقية أشقائه وجيرانه وفقا للمصالح المشتركة.

وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي إن العلاقة الاخوية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين.

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وأضاف أن العراق يحرص على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية أشقائه وجيرانه وفقا للمصالح المشتركة، مشيدا بمواقف السعودية ملكًا وشعبًا الداعمة للشعب العراقي، ومساهمة المملكة في إعمار المدن المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين.

وقال الرئيس العراقي، إن العراق بعد تحقيقه النصر الناجز على الإرهاب المتمثل بعصابات داعش، بات محطة جاذبة للمستثمرين لاسيما أن آفاق الاستثمار فيه أصبحت واعدة لانفتاحه على العالم والعلاقات الطيبة التي تربطه مع العديد من البلدان.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد السعودي، استعداد رجال الأعمال والشركات السعودية للإسهام الفاعل والمؤثر في حركة اعمار العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن استعراض نتائج اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق بين العراق و السعودية.