الان تتابع الكويت ترسل مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الكويت، أمس الأربعاء، إرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في إيران.

فيما أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء، عبد اللطيف عبد الله الروضان، أنه بناء على أمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد قرر مجلس الوزراء إرسال معونات إغاثة ومساعدات عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا.

كما كلف مجلس الوزراء، جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بتأمين تلك المعونات بالسرعة الممكنة، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا جراء تلك الفيضانات، وفق ما أفادت به صحيفة الأنباء الكويتية.

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وارتفعت حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران منذ عدة أيام، إلى 52 شخصا.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن رئيس منظمة الطب العدلي، أحمد شجاعي، في تصريح حول عدد الوفيات الناجمة عن السيول الأخيرة والحوادث المرتبطة بها والتي حصلت إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة خلال الأسبوعين الماضيين في البلاد، القول: “بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة منذ 20 مارس الماضي وحتى الليلة الماضية 52 شخصا”.

وأضاف: “لقد تم تحديد هويات جميع الضحايا الـ 52، وقد سقط اليوم عدد من الضحايا أيضا ويتم حاليا نقل جثامين الضحايا الجدد إلى دائرة الطب العدلي”.