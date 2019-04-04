شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي لن يفرض تأشيرة على البريطانيين بعد «بريكسيت» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بروكسل)قال البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم (الخميس) إن مواطني المملكة المتحدة سيتمكنون من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لفترات قصيرة بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، شريطة أن يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط عند السفر إلى المملكة المتحدة.
وبأغلبية 502 صوت مقابل 81 و 29 صوتًا ممتنعًا، أيدت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي مشروع قانون يعفي مواطني المملكة المتحدة من متطلبات التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي للقيام بزيارات قصيرة بعد مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.
وسيتم تطبيق التشريع من اليوم التالي لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وبعد موافقة الجلسة العامة سوف يعتمد مجلس الوزراء الأوروبي مشروع القانون بشكل رسمي، ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل 12 أبريل، للتحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ.
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