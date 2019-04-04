رفات "زخاري" عربون صداقة بوتين – نتانياهو

اسماء السيد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستسلم إسرائيل، اليوم الخميس، رفات الجندي الإسرائيلي، زخاري باومل، التي عثرت عليها القوات الخاصة الروسية أثناء عملية خاصة في سوريا. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استعاد رفات الجندي المفقود في لبنان منذ اجتياح عام 1982.

ووصل نتانياهو إلى موسكو على رأس وفد ضم كل من رئيس الأمن الوطني الإسرائيلي مائير شابات ومسؤول الاستخبارات الإسرائيلية مائير كوهين، بالإضافة إلى المسؤول العسكري تامير خايمان.

وقال بوتين أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في موسكو، اليوم الخميس: "إنه كان في عداد المفقودين. وحدد عسكريونا بالتعاون مع العسكريين السوريين مكان دفنه. ويسرنا أنه سيكون بإمكان إسرائيل تكريمه عسكريا، وسيكون بإمكان أقربائه أن يحملوا الزهور إلى قبره".

فحوص جينية

وأضاف أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن كل الفحوص الجينية الضرورية قد أجريت"، مؤكدا: "اليوم وفق التقليد العسكري نرسل هذه الرفات (إلى إسرائيل)".

من جهته ذكر نتانياهو أنه كان دعا الرئيس بوتين منذ عامين للمساعدة في البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى أن بوتين كلف الجيش الروسي بهذا العمل.

وقال نتانياهو: أشكركم سيادة الرئيس لصداقتكم الشخصية وموقفكم، ولدينا القيم المشتركة"، معبرا في الوقت نفسه عن شكره للجنود الروس الذين قاموا بإخراج رفات زخاريا باومل.

وتم احتجاز دبابة مع 3 جنود إسرائيليين، بينهم باومل داخلها، من قبل القوات السورية أثناء معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982. ومنذ ذلك الوقت اعتبر باومل في عداد المفقودين.

سوريا

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، أنه سيناقش الأحداث في سوريا والتنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا، خلال لقائه اليوم مع الرئيس الروسي في موسكو.

وقال نتانياهو للصحفيين قبيل مغادرته: "أتوجه للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. سنبحث الأحداث في سوريا، فالأمور تتراكم، وسنبحث التنسيق المنتظم والخاص بين جيشي البلدين، والقضايا الأخرى المهمة لدولة إسرائيل".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان زار روسيا أواخر شهر فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاشتباكات والحوادث خلال العمليات في سوريا.

الجندي الاسرائيلي القتيل في لبنان العام 1982