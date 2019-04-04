بايدن يتعهد أن يكون "أكثر حرصا" بشأن المساحة الشخصية مع النساء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشره نائب الرئيس الاميركي الستبق جو بايدن على حسابه على موقع تويتر في 3 نيسان/ابريل 2019.

أكّد نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة مساء الاربعاء أنّه سيكون "أكثر حرصا" في المستقبل بخصوص المساحة الشخصية وذلك بعد تعرضه لانتقادات بشأن تواصله الجسدي مع نساء.

وبايدن البالغ 76 عاما هو الأوفر حظا حاليا لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي ومواجهة دونالد ترامب في انتخابات 2020، على الرغم من انه لم يعلن ترشحه بعد.

وقال بايدن في رسالة نشرها على تويتر إنّ "العادات الاجتماعية تتغير. افهم ذلك وسمعت ما قالته هؤلاء النساء".

وقالت عدة نساء علنا في الأيام الاخيرة عن أن بايدن لمسهن في شكل غير لائق قبل عدة سنوات.

وتابع بايدن في رسالته "السياسة بالنسبة لي كانت دوما مرتبطة بالتواصل، لكنّني سأكون أكثر حرصا حيال احترام المساحة الشخصية في المستقبل"، وأضاف "هذه مسؤوليتي وسألبيها".

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وقالت النائبة السابقة عن ولاية نيفادا لوسي فلوريس الاسبوع الفائت أن بايدن طبع "قبلة كبيرة بطيئة" على مؤخرة رأسها على هامش مهرجان انتخابي في نيفادا.

وكانت فلوريس مرشحة لمنصب نائبة حاكم نيفادا عندما ظهر نائب الرئيس بايدن حينها في أحد مهرجاناتها الانتخابية ليقدم لها دعمه.

وكان لبايدن سمعة في واشنطن بملامسة زوجات وأمهات وبنات أعضاء مجلس الشيوخ بطريقة غريبة أثناء مراسم أداء اليمين، وتعرض لانتقادات لتدليكه كتفي زوجة وزير الدفاع الجديد آش كارتر عام 2015.

وادعت المستشارة في البيت الأبيض كيليان كونواي على قناة "فوكس نيوز" أن بايدن يعاني من "مشكلة كبيرة"، مضيفة أن هناك لقطات عدة له تظهره وهو يتصرف بطريقة "صادمة".

وفي فيديو مرفق برسالته، قال بايدن إنه خلال مشواره المهني الطويل "أحاول دائما خلق اتصال إنساني".

وتابع "هذا مسؤوليتي على ما أعتقد --أصافح يدا بيد واعانق".

وأكّد "سواء كانوا نساء أو رجال او صغار او كبار هذا كان اسلوبي دائما ... هذا هو الاسلوب الذي حاولت من خلاله اظهار اهتمامي".