- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية، أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، دفعت في أحد المتاجر ثمن مشتريات امرأة كانت تصطحب طفلين.
وأوضحت تلك المصادر، أن ذلك جرى منذ عدة أيام في متجر بضواحي مدينة أوكلاند، حيث وقفت المرأة في الطابور أمام رئيسة الوزراء، وتصادف أنها نسيت محفظة نقودها في المنزل.
وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية لوسائل الإعلام، أنها دفعت ثمن مشتريات المرأة، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك احتراما لأنها أم.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
مصطفى البوشاشي يحذر من رموز النظام الجزائري و خطورة المادة 102
مصطفى البوشاشي يحذر من رموز النظام الجزائري و خطورة المادة 102dw.com
-
نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والكسب غير المشروع
نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والكسب غير المشروعdw.com
-
تركيا حليف استراتيجي لألمانيا لا غنى عنه!
تركيا حليف استراتيجي لألمانيا لا غنى عنه!dw.com
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
اللافت أن تفاصيل هذه المأثرة التي قامت بها رئيسة الوزراء في نيوزيلندا انتشرت بين الناس بعد أن روت المرأة الأم، التي لم يفصح عن اسمها، في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ما وقع.
المصدر: الأناضول
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا في مأثرة جديدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.