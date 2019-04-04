دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters غصن يؤكد براءته ويطلب من الحكومة الفرنسية الدفاع عنه

باريس (رويترز) - ناشد رئيس نيسان المقال كارلوس غصن الحكومة الفرنسية الدفاع عنه وأكد مجددا براءته في مقابلة بثت يوم الخميس مع تلفزيوني (تي.إف1) و(إل.سي.آي) الفرنسيين.

وألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على غصن للمرة الرابعة يوم الخميس بتهمة محاولة التربح على حساب نيسان.

وقال غصن "أواصل معركتي.. أنا بريء. الأمر صعب، علي أن أقر بذلك، وأدعو الحكومة الفرنسية إلى الدفاع عني والدفاع عن حقوقي كمواطن".

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وذكر ممثلو الادعاء في طوكيو أن غصن تسبب في خسائر لنيسان قيمتها خمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو تموز 2018 بهدف التربح في انتهاك لواجباته القانونية حيال الشركة.

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(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)