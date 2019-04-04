غصن يؤكد براءته ويطلب من الحكومة الفرنسية الدفاع عنه

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باريس (رويترز) - ناشد رئيس نيسان المقال كارلوس غصن الحكومة الفرنسية الدفاع عنه وأكد مجددا براءته في مقابلة بثت يوم الخميس مع تلفزيوني (تي.إف1) و(إل.سي.آي) الفرنسيين.
وألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على غصن للمرة الرابعة يوم الخميس بتهمة محاولة التربح على حساب نيسان.
وقال غصن "أواصل معركتي.. أنا بريء. الأمر صعب، علي أن أقر بذلك، وأدعو الحكومة الفرنسية إلى الدفاع عني والدفاع عن حقوقي كمواطن".
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وذكر ممثلو الادعاء في طوكيو أن غصن تسبب في خسائر لنيسان قيمتها خمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو تموز 2018 بهدف التربح في انتهاك لواجباته القانونية حيال الشركة.
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(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.