شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اللجنة الفرعية بتشريعية النواب من جمع مقترحات التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتوبيب وجمع المقترحات المقدمة بشان التعديلات الدستورية سواء من النواب او المواطنين أو الجهات بالاضافة الى التى تم طرحها فى جلسات الحوار المجتمعى على مدى ست جلسا عقدتها اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال.

وقال النائب إيهاب الطماوى امين سر اللجنة التشريعية وعضو اللجنة الفرعية ان اللجنة الفرعية عقدت اجتماع اليوم انتهت فيه من المهمة التى كلفتها بها اللجنة التشريعية وسوف تقدم تقريرها الى المستشار بهاء ابو شقة لرئيس اللجنة التشريعية متضمنا تبويب جميع المقترحات ليتم توزيعه على اعضاء اللجنة لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماع بحضور اعضاء اللجنة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية على أن تبدأ اللجنة بعد ذلك فى صياغة التعديلات الدستورية.

وكشف الطماوى فى تصريحات لليوم السابع عن ابرز المقترحات التى تضمنها تقرير اللجنة الفرعية فقال إن المقترحات طالبت فى أغلبها باعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ.

واشار الى ان المقترحات تحدثت عن ضم التمييز الخاص بالمراة والتمييز الخاص بالهمال والفلاحين والشباب والمسيحيين فى مادة واحدة بدلا من مما هو مطروح فى التعديلات الدستورية المقدمة من النواب والتى تضمنت النص على التمييز الايجابى للمراة فى المادة 102 وتناولت التمييز الايجابى لباقى الفئات فى المادتين 243 و244.

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ولفت الطماوى الى ان المقترحات تحدثت عن أن يكون التمييز الايجابى لجميع الفئات التى ستناولها التعديلات لفترات محددة وليس بشكل دائم.

وااضاف الطماوى ان المقترحات ايضا تضمنت المطالبة بموازنة مستقلة للجهات والهيئات القضائية مضيفا ان عدد من المقترحات طالبت بدمج المادة الانتقالية الخاصة مع نص المادة 140.

وتابع الطماوى قائلا إن اللجنة التشريعية على راسها قيمة قانونية هو المستشار بهاء ابو شقة كما يراس البرلمان الدكتور على عبد العال الذى شارك فى صنع دساتير كثير من الدول العربية وكان عضوا فى لجنة العشرةلوضع دستور 2014 وهو استاذ قانون دستورى له قيمة وقامة لافتا الى رئيس البرلمان سيحرص مع اعضاء اللجنة التشريعية على الوصول الى صياغات دستورية للمواد التى تضمنتها التعديلات الدستورية بما يحقق مصلحة الوطن والمجتمع.