شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: التعديلات الدستورية لا تعتبر نهائية إلا بموافقة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية وتم الاستماع للرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أدار الجلسات بديمقراطية عالية جدا.

وأوضح "الشريف"، فى بيان له اليوم، أن جميع الجلسات نشرت كاملة علي الشعب، وتم إرسال كل ما أثير فيها من مقترحات وآراء إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك الاستماع لمناقشات أعضاء اللجنة والتي تعد صياغة التعديلات لعرضها علي الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها ماده مادة، وأخذ تصويت النواب مناداة بالاسم على تلك التعديلات.

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن هذه التعديلات لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقة الشعب عليها وهو صاحب القرار النهائي، مؤكدًا أن هذه هي الضمانات الأساسية التي عبر عنها الدستور، فالشعب هو صاحب السلطة الأولي والأخيرة وله كل الاحترام.

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