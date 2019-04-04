شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: الإحالة إلى المعاش بداية جديدة للمشاركة بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على أهمية تكريم الموظفين المحالين إلى المعاش تقديراً لمجهوداتهم وعطائهم خلال فترة عملهم، وتشجيعاً للعاملين على الاجتهاد فى العمل لترك أثر يذكرون به.

وقال الوزير، فى بيان له، إن المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس وعلموا الأجيال التى تليهم، ليستكملوا مسيرة البناء والتنمية، مشيراً إلى أن الإحالة إلى المعاش لا تعنى التوقف عن العطاء، مضيفا "فهى بداية جديدة ليشاركوا فى مواقع ومجالات متعددة بما اكتسبوه من خبرة وتجربة طوال فترة عملهم".

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جاء ذلك خلال تكريم المستشار مروان للموظفين المحالين إلى المعاش خلال العامين الماضيين وهم أحمد عبد السلام أحمد، ناصر صابر محمد، حسن الطاهر حسن، إيمان مصطفى الكرارتى، طارق عبد العزيز محمد، سعيد محمد عبد الوهاب من القيادات السابقة بالوزارة، وكل من محمد عبده عبد الحميد، محمد رمضان محمد، عفيفي حسين منصور، شعبان رمضان عبد الهادى من العاملين السابقين بالوزارة، وقد منح كل منهم شهادة تقدير تكريماً لعطائهم، وتمنى لهم حياة سعيدة فى المرحلة الجديدة من حياتهم.