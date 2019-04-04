شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر عمالي حاشد لـ" كتلة ستات أد التحدي" لدعم التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت اليوم كتلة ستات وشباب مصر أد التحدي برئاسة النائبة مايسة عطوة رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية والمرأة باتحاد حوض النيل، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم فى أقوى مؤتمر عمالي لاعلانهم دعمهم الكامل للتعديلات الدستورية.

جاء ذلك في نادي السكة الحديد، بحضور كل القيادات العمالية برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأكدت النائبة مايسة عطوة،فى بيان لها منذ قليل أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تأكيد استقرار الدولة المصرية، وتثبيت أركانها، وكذلك استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

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وطالبت النائبة فى بيانها ،عظيمات مصر، بالمشاركة بقوة في دعم التعديلات الدستورية، لتأكيد حقهم في التمثيل الجيد في المجالس التشريعية، ضمن خطوات دعم المرأة وزيادة تمكينها في المجتمع.

وأشارت النائبة، إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب في حملات دعم التعديلات الدستورية والمشاركة بقوة في الاستفتاء، حرصا على مصلحة الشعب واستقرار الدولة، لافتة إلى أن المؤتمر العمالي يعد انطلاقة لحشد الدعم للتعديلات الدستورية، والتعبير عن رؤية عمال مصر، الذين يدعمون استقرار الدولة.