شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية البرلمان: إعداد تقرير نهائى بالتعديلات الدستورية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المعنية بإعداد تقرير بمقترحات الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية أنجزت جزء كبير جدا من مهامها وأوشكت على الانتهاء من تقريرها.

وأضاف الطماوى، قبيل بدء اجتماع اللجنة الفرعية ظهر اليوم، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم منذ الأحد الماضى وستراجع تقريرها اليوم، لافتا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، ما يمنحها فرصة لوضع الصياغات النهائية والتصويت داخل اللجنة عليها، تمهيدا لإعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على الجلسة العامة وسيبين عدد الرافضين والموافقين على التعديلات.

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وأكد الطماوى، أنه منذ لحظة انتهاء الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعى تسلمت اللجنة كافة المقترحات التى وردت من قبل المشاركين فى الجلسات وأيضا المقترحات المكتوبة المرسلة إلى البرلمان.

وبشأن الانتهاء من التقرير النهائى للجنة التشريعية خلال الأسبوع المقبل، قال الطماوى إن الوقت سيكون كاف، قائلا: "لأن المجهود الذى قمنا به فى اللجنة الفرعية كبير"، مشيرا إلى تبويب المقترحات المكتوبة أو التى وردت على لسان المتحدثين، كما لفت إلى توافق كبير بين المتحدثين فى الرؤى بشأن بعض النصوص والصياغات، مضيفا "ساعدنا التوافق وتشابه بعض الأفكار فى مسألة التبويب وجمع الآراء المتوافقة فى اللجنة لتنقيح ما انتهت إليه جلسات الحوار، أو ما ورد للجنة من مقترحات مكتوبة خلال الـ30 يوما الأولى من مواطنين"، وتابع "اتبعنا عملا منضبطا ممنهج فى اللجنة الفرعية سيساعد تقريرنا أعضاء اللجنة التشريعية التى يبلغ عدد أعضاءها ٥٣ نائبا، فى الانتهاء من الموعد المنصوص عليه بالصيغة النهائية".

وأوضح الطماوى أن جلسات الحوار كانت تدور فى نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفقا للائحة التى تعطى رئيس البرلمان حق رئاسة أى لجنة يحضرها، موضحا أنه كان من الطبيعى أن يرأس الدكتور على عبد العال جلسات الحوار لأن تعديل الدستور حدث تاريخى ويهم الشعب المصرى ومؤثر فى مستقبل الدولة المصرية.