شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" ينظم مؤتمرا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤتمر صحفى السبت المقبل بعنوان (المؤتمر الوطنى حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر).

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ويناقش المؤتمر الاجراءات الخاصة بتجديث قانون العقوبات الصادر فى عام 1937، وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية، وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية فى سياق العدالة الجنائية، وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات المتبعة والتجارب على الصعيد الدولى.

ويشارك فى المؤتمر ممثلين من وزارات (العدل، وزارة شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف)، مكتب النائب العام، وعدد من الجامعات (كليات الحقوق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاقتصاد والعلوم السياسية)، الهيئات القضائية، مجلس النواب، المجالس القومية المتخصصة (المرأة، الطفل)، منظمات المجتمع المدنى، ومراكز البحوث، عدد من المتخصصين فى تطوير القوانين.