في ذكرى الإسراء والمعراج.. مرصد الأزهر يطلق حملة «الذي باركنا حوله» للتعريف بالقضية الفلسطينية

كتب: أحمد أبوعقيل

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الخميس، حملة توعوية بعنوان: «الذي باركنا حوله» بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بهدف توعية الشباب العربي بمكانة المسجد الأقصى في الإسلام، وتاريخ القضية الفلسطينية، والتأكيد على عروبة فلسطين، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

وتتناول الحملة، عبر مجموعة فيديوهات تنشر على مدار شهر أبريل الجاري عرضًا لتاريخ القضية الفلسطينية بدءًا من الانتداب البريطاني، مرورًا بالاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وحتى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وإعلان المدينة عاصمة للكيان الصهيوني.

وتسلط الحملة التي تنشر عبر منصات المرصد على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على الدور البارز الذي تلعبه مصر في مساندة القضية الفلسطينية العادلة، وأبرز محطات الأزهر المضيئة في دعم الشعب الفلسطيني، كما تنشر الحملة مجموعة وثائق لأول مرة.

وكان مرصد الأزهر قد أطلق حملات توعوية عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف الشباب العربي والمسلم، أبرزها: حملة «يدَّعون ونصحِّح1»، و«التعريف بمصطلح الجهاد»، و«قيم إنسانيَّة»، و«هنَّ»، و«رحمة للعاملين»، و«كيف لدين؟»، وحملة «أبجديات» التي تُرجمت إلى 12 لغة، فضلًا عن الحملات التي أطلقها المرصد في عدد من الجامعات المصرية.