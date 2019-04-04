السيسي يشهد فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي

كتب سمير حسنى - عامر مصطفى شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح صباح اليوم الخميس، المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى والذى يعقد تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل" وذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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