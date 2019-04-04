بري يواصل زيارته للعراق ويلتقي العبادي والمالكي وكتلتي الاتحاد الديمقراطي والكردستاني

شهد اليوم الخامس من زيارة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الرسمية للعراق برنامجا حافلا باللقاءات مع القيادات السياسية ​العراق​ية الذين استقبلهم في مقر اقامته في دار ضيافة رئاسة الوزراء ، ودار الحديث حول تطوير التعاون اللبناني - العراقي والتطورات في المنطقة. استهل بري لقاءاته فاستقبل صباحا رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر ​حيدر العبادي​ الذي قال "ان العلاقات بين البلدين الشقيقين مهمة جدا ويجب ان تتعمق، ودولة الرئيس بري يلعب دوراً مهماً على الصعيدين اللبناني والعربي. ​العالم العربي​ والمنطقة تعاني من مشاكل كثيرة وخلافات عميقة يجب ان تحل في انجاز المصالح المشتركة ومساحات هذه المصالح كثيرة والمصلحة بين الشعبين اللبناني والعراقي كبيرة وعلينا التعاون لتعزيزها".

ثم استقبل رئيس الحكومة الاسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون ​نوري المالكي​ الذي قال: "زرنا دولة الرئيس بري الذي يزور العراق مرحباً به بين اهله واخوانه، ومعروف دور دولته في لبنان وخارج لبنان والشعب العراقي يكن له الاحترام والتقدير وهو موضع تكريم وترحيب. وقد تداولنا في الشؤون العامة وكان كما عهدناه صاحب رأي وموقف وحرص على العراق وشعبه وعلى التجربة العراقية وعلى طبيعة العلاقة بين لبنان والعراق والعلاقة بين الشعبين، وانا اركز على اهمية العلاقة بين الشعبين لانها الاساس الذي تترتب عليه المصالح العليا للبلدين . وكما عبرت فان الرئيس بري مرحب به من قبل الجميع في العراق".

وكان الرئيس بري التقى في مقر اقامته ايضاً رئيسة كتلة الاتحاد الديمقراطي ال​كردستان​ي فيان القاضي التي قالت بعد اللقاء: "نحن مسرورون لوجود الرئيس نبيه بري في العراق وهو الشخصية العظيمة على مستوى الشرق الاوسط ونستطيع ان نقول انه شيخ وعميد الديبلوماسية البرلمانية في العالم العربي والشرق الاوسط". وتابعت: "نحن نرحب بهذه الزيارة لتعميق العلاقات بين لبنان والعراق وكان هناك ايضاً جزءاً منها للعلاقات الثنائية بين لبنان واقليم كردستان كجزء من العراق وانشاء الله ستكون زيارة مثمرة ، ولن تكون زيارة وحيدة وسيكون هناك زيارات عدة بعدها وهناك مجالات عدة تم البحث بها ، من التعاون على المستوى الثقافي والعسكري والاقتصادي والتجاري والاستثماري".

واستقبل الرئيس بري رئيس ​مجلس النواب العراقي​ السابق الدكتور ​سليم الجبوري​ الذي قال "نحن مسرورون جداً بهذه الزيارة التي ليست فقط بروتوكولية بل تجسد معنى مهماً هو مقدار تفاعل الشخصيات المهمة والمؤثرة في الوطن العربي ومن بينهم الرئيس نبيه بري ولاسيما اننا في ظرف احوج ما نكون فيه لرأي الحكماء والعقلاء في ظل اللبس الموجود سواء في العملية السياسية او المرحلة المقبلة ازاء الاوضاع التي تشهدها المنقطة عموماً".

كما التقى الرئيس بري عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا وعرض معه للتطورات والعلاقات الثنائية.