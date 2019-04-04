توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أنصار التطبيع مع نظام الأسد ولحاملي لواء إعادته إلى ​جامعة الدول العربية​"، متسائلا: "ماذا تقولون الآن بعد ما جرى وأظهر ألا وجود لدولة في ​سوريا​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: نسأل أنصار التطبيع مع نظام الأسد ماذا تقولون بعد ما جرى ألا وجود لدولة في سوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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