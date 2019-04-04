نقلت جثة الى الطفل م.أ.م. (سوري،2014) الى مستشفى الهرمل الحكومي، بعدما صدمته سيارة تقودها المواطنة أ.ش. على طريق عام القاع - الحدود الدولية. وتولت عناصر قوى الأمن الداخلي التحقيق.
وما تزال جثة الطفل في المستشفى بانتظار إجراء المقتضى القانوني لتسليمه إلى ذويه، فيما أدخلت المواطنة إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء اصابتها بجروح وكسور.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل سوري صدما على طريق عام القاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.