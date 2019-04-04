وفاة طفل سوري صدما على طريق عام القاع

نقلت جثة الى الطفل م.أ.م. (سوري،2014) الى ​مستشفى​ ​الهرمل​ الحكومي، بعدما صدمته ​سيارة​ تقودها المواطنة أ.ش. على طريق عام ​القاع​ - الحدود الدولية. وتولت عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ التحقيق.

وما تزال جثة الطفل في المستشفى بانتظار إجراء المقتضى القانوني لتسليمه إلى ذويه، فيما أدخلت المواطنة إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء اصابتها بجروح وكسور.