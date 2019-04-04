الرياشي: هذا الموسم هو موسم شفافية ومكافحة فساد

أكّد وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي أنه يجب أن "نعمل مع ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون لنقوم بالإصلاح في الدولة من دون الإساءة لمبدأ الاصلاح وجوهره"، مشيرًا في موضوع إحالة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي إلى القضاء، إلى أن القاضية ​غادة عون​ هي محط ثقة وفي حال وجود إدانة يجب أن تأخذ بحق القزي.

وتمنّى الرياشي في حديث تلفزيوني، على الإعلام أن يكون حَكَمًا من دون أن يتحوّل إلى محكمة، موضحًا أن "المشتبه به بريء حتى تثبت إدانته".

واعتبر أن "هذا الموسم هو موسم شفافية ومكافحة فساد"، متمنيًا أن "يكون جدّيًا لكي لا يتمّ حماية الكبير ويحاسب الصغير. النقلة النوعية بحاجة إلى مظلّة والضمانة هي أموال سيدر".

وفي ملف ​الكهرباء​، لفتإلى أن "المشكلة واضحة مع ​التيار الوطني الحر​"، موضحًا أن "الاختلاف هو في وجهات النظر في مقاربة الملف. نسير في مبدأ إعلان النيات على ألا نحول أي اختلاف إلى خلاف. المطلوب مقاربة المواضيع بإيجابية".

وشدّد، على أن "شعار "أوعى خيّك" لا يزال قائمًا بين ​القوات اللبنانية​ والرئيس عون"، مشددا على "أننا متمسكون بالمصالحة لأنها الحد الفاصل بين الماضي والحاضر".