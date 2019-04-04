الأسمر: ضرب السلسلة هو ضرب أي أمل للعاملين في القطاع الخاص بتصحيح الأجور

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "ضرب سلسلة الرتب والرواتب هو ضرب أي أمل للعاملين في القطاع الخاص بتصحيح الأجور"، مشيراً الى انهم "يريدون ضرب السلسلة لضرب القطاع العام حتى لا نرفع الصوت في القطاع الخاص المستغل"، لافتاً الى "اننا اتفقنا مع وزير الصناعة على انشاء لجنة يتمثل فيها وزارة الصناعة واتحادات الغرف ونقابة الصناعيين هدفها حماية الصناعة المحلية وعدم الاستعانة بأي يد عاملة أجنبية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الأسمر "أنني دعيت الى إنشاء وزارة اسكان تعنى بشؤون الاسكان، امام هذا الواقع الأليم الذي نعيشه بظل وجود قانون غير عادل للمالك والمستأجر".ولفت الى "اننا سنحيي اتصالات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتصويب مسار الأمور".
وسأل الأسمر تعليقا على موضوع رفع سعر تعرفة الكهرباء ان "النية بالزيادة موجودة بوجود المولدات؟"، مشيراً الى أنه "المفترض ان يحصل تأمين للكهرباء والاستغناء عن المولدات، وهذه السلعة يجب ان تكون مؤمنة فهي من الأساسيات، وقبل الحديث عن زيادة تعرفة الكهرباء يجب الوصول لإنتجها".
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