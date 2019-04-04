القصيفي عرض واقع الصحافة مع وفد من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك

التقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، وفدا من نقابة مخرجي الصحافة ومصمّمي "الغرافيك" في لبنان برئاسة النقيب علي كمال الدين، وجرى عرض لواقع قطاع الصحافة والاعلام في لبنان، وتبادل الافكار لمواجهة الصعوبات التي تعترض العاملين في هذا القطاع سواء كانوا صحافيين، مخرجين مصورين، عمال طباعة إداريين.
وتمّ الاتفاق على عقد إجتماع مشترك لنقابتي المحررين ومخرجي الصحافة في وقت قريب للبحث في موضوع اتحاد عام يجمع النقابات المعنية بالاعلام للتنسيق في ما يتصل بالمشكلات المشتركة، والتوافق حول الخطوط العريضة لعمل هذا الاتحاد، مع تأكيد استقلالية كل نقابة وخصوصيتها.
ورحب القصيفي بكمال الدين ورفيقيه، ورأى أن إقتراح نقابة مخرجي الصحافة جدير بالبحث، وأنه سيطرح هذا الموضوع على مجلس النقابة، الحريص دوماً على وحدة الجسم الاعلامي وفاعليته.
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