الجبهة العربية التقدمية أحيت الذكرى 43 ليوم الأرض في عين المريسة

تحت عنوان "تضحياتكم أنارت دربنا"، أحيت الجبهة العربية التقدمية الذكرى ال43 ليوم الأرض في احتفال جماهيري حاشد أمام التمثال جمال عبد الناصر في عين المريسة، بحضور عدد من الشخصيات الحزبية السياسية والاجتماعية والدينية، وتخلل الحفل رقصة لفرقة البيادر الفلسطينية تحاكي التراث الفلسطيني.
و أطلق الحشود مناطيد مضاءة في الهواء تعبيراً عن شعار المناسبة بأن "تضحياتكم أنارت دربنا".
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