الجبهة العربية التقدمية أحيت الذكرى 43 ليوم الأرض في عين المريسة

تحت عنوان "تضحياتكم أنارت دربنا"، أحيت الجبهة العربية التقدمية الذكرى ال43 ل​يوم الأرض​ في احتفال جماهيري حاشد أمام التمثال ​جمال عبد الناصر​ في ​عين المريسة​، بحضور عدد من الشخصيات الحزبية السياسية والاجتماعية والدينية، وتخلل الحفل رقصة لفرقة البيادر الفلسطينية تحاكي التراث الفلسطيني.

و أطلق الحشود مناطيد مضاءة في الهواء تعبيراً عن شعار المناسبة بأن "تضحياتكم أنارت دربنا".