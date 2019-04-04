الارشيف / اخبار العالم

الجبهة العربية التقدمية أحيت الذكرى 43 ليوم الأرض في عين المريسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحت عنوان "تضحياتكم أنارت دربنا"، أحيت الجبهة العربية التقدمية الذكرى ال43 ل​يوم الأرض​ في احتفال جماهيري حاشد أمام التمثال ​جمال عبد الناصر​ في ​عين المريسة​، بحضور عدد من الشخصيات الحزبية السياسية والاجتماعية والدينية، وتخلل الحفل رقصة لفرقة البيادر الفلسطينية تحاكي التراث الفلسطيني.

و أطلق الحشود مناطيد مضاءة في الهواء تعبيراً عن شعار المناسبة بأن "تضحياتكم أنارت دربنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة العربية التقدمية أحيت الذكرى 43 ليوم الأرض في عين المريسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا