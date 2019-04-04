أفادت مراسلة "​النشرة​" أن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ سحب خلال ​جلسة الحكومة​ بند الإعفاء الضريبي على بعض الشركات، مشيرة الى أن المداولات شددت على كيفية أن تدفعه الشركات ​الضرائب​. كما شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة استراتيجية مكافحة الفساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحريري سحب بند الإعفاء الضريبي على بعض الشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.