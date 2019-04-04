وزارة الدفاع الروسية تسلّم نتنياهو رفات الجندي الإسرائيلي المفقود في لبنان

سلمت ​وزارة الدفاع الروسية​ لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​، اليوم، رفات الجندي ال​إسرائيل​ي، زكريا باومل، المفقود في ​لبنان​ منذ 37 عاما.

وأكّدت الدفاع الروسية في بيان "تسليم ​روسيا​، إسرائيل رفاة الجندي من كتيبة الدبابات الإسرائيلية، زكريا باومل، في مبنى وزارة الدفاع الروسية، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفنه في وطنه".

وجرت مراسم تسليم رفات الجندي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ​فاليري غيراسيموف​.

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وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع نتنياهو في موسكو في وقت سابق من هذا اليوم ، بأن روسيا سترسل اليوم رفات الجندي الإسرائيلي المفقود زكريا باومل إلى إسرائيل.

وخسرت كتبية الدبابات الإسرائيلية أثناء محاولتها اختراق حصار في معركة السلطان يعقوب في لبنان في 11 حزيران عام 1982 نحو 35 جنديا وضابطا، ومن بينهم الجندي زكريا باومل. وقامت السلطات الإسرائيلية بالبحث عنه خلال أكثر من 37 عاما. وقدمت روسيا مساعدتها في البحث عن رفات الجندي المفقود.