أكدت مصادر إسرائيلية لقناة "العربية" أن ​الجيش الروسي​ يواصل البحث عن رفاة جنديين اسرائيليين آخرين في ​سوريا​.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور بعملية جرت بسرية تامة في سوريا على جثة زخاريا باومل بعد نحو 37 عاماً على فقدانه.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موسكو من أجل محادثات مع نظيره الروسي، قبل خمسة أيام من انتخابات برلمانية في إسرائيل يصعب التكهن بنتائجها، فيما كشف عن جزء من الغموض المرتبط بالعثور على الجندي.

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من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "عثر جيشنا مع شركائنا السوريين على مكان دفن" الجندي، وأن "رفات (الجندي) موجودة معنا، ووفقاً للتقليد العسكري، سنرسلها إلى إسرائيل بمشاركتكم".

وباومل كان قائد كتيبة الدبابات 362، وفقد في معركة السلطان يعقوب ضد الجيش السوري في سهل البقاع في لبنان، قرب الحدود السورية، بين 10 و11 حزيران 1982.

ولا يزال جنديان آخران هما يهودا كاتز وزفي فلدمان مفقودان حتى الآن. وهم جزء من الذاكرة الجماعية في إسرائيل التي تعتبر إعادة جنودها، القتلى أو الأسرى، واجباً أخلاقياً.