الحبس سنة لربة منزل لاتهامها بترويج عملة مقلدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمة "وفاء محمد" بالحبس سنة، لاتهامها بترويج عملة مقلدة في منطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمة تهمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد للترويج مع علمها بأمر تقليدها، كما ووجهت النيابة تهمة الشروع في ترويح العملة الورقية المضبوطة.